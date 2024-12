Che fine ha fatto Dele Alli? L'ex prodigio inglese non gioca da quasi due anni

vedi letture

Il 26 febbraio 2025 Dele Alli celebrerà un'amara ricorrenza: due anni dall'ultima volta in cui è sceso in campo. Era il 26 febbraio 2023 e l'ex prodigio del calcio inglese cercava di ritrovarsi nel Besiktas, ma da quel momento in poi il declino è stato inarrestabile. Frenato da una serie incredibile di problemi fisici, l'ex Tottenham non riesce a rialzarsi e attualmente è senza squadra, senza intravedere la possibilità di cominciare a breve una nuova avventura.

Non ci sarà, con ogni probabilità, un nuovo contratto nella finestra invernale di mercato perché il 28enne è ancora ai box per infortunio. L'ultimo lo ha subito durante un allenamento con l'Everton, che gli ha concesso di utilizzare le strutture del club nonostante il suo contratto con i Toffees sia scaduto. L'obiettivo, manco a dirlo, era quello di ritrovare la forma e un club che potesse dargli una nuova opportunità.

Sean Dyche ha ammesso che il giocatore è "disperato" per i tanti infortuni, mentre l'agente Bryan King ha dichiarato: "La strada è sempre più lunga per Alli. Le decisioni verranno prese quando potrà giocare di nuovo. Dovrà giocare con l'Under 21 per almeno sei mesi prima che il club possa decidere se vale la pena offrirgli un nuovo contratto. Ha molto da dimostrare se vuole ottenere questa possibilità. È un peccato perché era un bravissimo calciatore e immagino che continuerà ad esserlo se riuscirà a ritrovare la forma fisica".