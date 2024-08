Chelsea infermabile sul mercato: sigillato l'affare Joao Felix, all'Atletico 50 milioni più bonus

In estate il futuro di Joao Felix è costantemente mutato. Archiviati gli Europei di Germania 2024 si parlava di una volontà ferrea da parte sua e del Barcellona di strappare un accordo con l'Atletico per il suo trasferimento a titolo definitivo in blaugrana, ma gli evidenti problemi economici del club catalano e le preferenze virate altrove hanno fatto deragliare il treno. Così tra rumors di mercato e club che hanno sondato il terreno, è arrivato il finale tanto atteso.

L'indiscrezione. Stavolta Joao Félix torna davvero al Chelsea. Sigillato l'accordo con l'Atlético Madrid e il suo agente, Jorge Mendes: secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il portoghese firmerà un contratto di 6 anni, fino a giugno 2030 più opzione per allungare il contratto di 12 mesi. Prenotato il viaggio per Londra di domani, svolgerà il consueto iter delle visite mediche nelle prossime 24-48 ore.

Un affare complessivo, si legge sul quotidiano AS, da 50 milioni più di 10 di bonus diretti nelle casse del club spagnolo.