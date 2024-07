Colonia francese a Los Angeles: dopo Giroud e Lloris gli LAFC puntano Griezmann

Prossimo ad accogliere in rosa Olivier Giroud, il Los Angeles FC avrebbe in mente di creare una vera e propria colonia francese in MLS, come confermato dal fatto che dopo l'ex attaccante del Milan ed Hugo Lloris, la franchigia statunitense starebbe puntando un'altro campione del mondo del 2018.

Stando a quanto riportato da L'Equipe, infatti, gli LA FC sognano di portare in MLS Antoine Griezmann, in scadenza con l'Atletico Madrid fra un anno. In una recente intervista, parlando della possibilità di finire negli Stati Uniti, Les Petit Diable disse che avrebbe avuto piacere di trasferirsi oltre oceano in un momento della sua carriera dove aveva ancora parecchio da dare, non come fatto da alcuni suoi colleghi. E dall'alto dei suoi 33 anni, questo momento sembra avvicinarsi sempre di più, anche perché dalle parole gli LA FC sarebbero presto passati ai fatti.

Dalla Francia, infatti, trapela voce che la squadra di Los Angeles avrebbe anche iniziato a trattare con Griezmann, stuzzivata dalla possibilità di poter pagare solo 10 milioni di euro di clausola rescissoria per averlo già per l'inizio della prossima stagione. Per il calciatore, stando alle ultime notizie, pronta un'offerta a dir poco irrinunciabile.