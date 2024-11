Dall'estero: Fifa e Qatar lanciano il Fifa world cup 2022 legacy fund

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La Fifa e il Qatar lanciano il 'Fifa World Cup 2022 Legacy Fund' per promuovere iniziative innovative con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e l'Agenzia Onu e per i rifugiati (Unhcr) grazie ad un investimento di 50 milioni di dollari destinato ad una serie di programmi sociali. L'obiettivo di questo fondo e la partnership multi-stakeholder, informa la Fifa, aiutano a ottenere risultati al di là del campo da gioco e a sostenere le organizzazioni ad avere un impatto sociale e di sviluppo positivo. L'iniziativa è stata presentata e firmata durante un incontro online cui hanno partecipato il presidente Fifa, Gianni Infantino, i Direttori generali Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, e Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, e il Segretario generale del Comitato supremo per la consegna e l'eredità, Hassan Al Thawadi. Per la prima volta, il fondo sarà investito in progetti di impatto sociale in diverse aree del mondo, attraverso diversi pilastri: Rifugiati, insieme con l'Unhcr; Salute pubblica e salute e sicurezza sul lavoro, insieme con l'Oms; Educazione, in collaborazione con la Wto; Sviluppo del calcio: "Il 'Fifa world cup Qatar 2022 Legacy Fund' è un progetto storico che si basa sull'impatto senza precedenti del torneo dal punto di vista della sostenibilità - ha dichiarato Infantino -. Fifa sta portando il concetto di fondo della legacy a un livello superiore in termini di portata e impatto, affrontando priorità fondamentali. Vorrei ringraziare le Organizzazioni per il loro impegno e la loro collaborazione in questa storica iniziativa". "I Mondiali 2022 saranno ricordati come un momento fondamentale nella storia della nostra regione. Per questo motivo - ha detto Al Thawadi - abbiamo voluto realizzare dei progetti che affrontassero questioni cruciali per la regione e per la comunità internazionale nel suo complesso".

"Questo fondo porterà l'eredità dei Mondiali al di là degli stadi e degli schermi, per raggiungere milioni di sfollati a causa di guerre, conflitti e persecuzioni. Permetterà di fornire assistenza salvavita e opportunità a lungo termine alle persone sradicate, aiutandole a ricostruirsi in modo sicuro e dignitoso", l parole di Grandi. "Il mondo dello sport e quello della salute devono collaborare per creare ambienti sicuri per tutte le persone coinvolte nei grandi eventi sportivi - ha dichiarato Ghebreyesu -. L'Oms auspica una collaborazione continua con Fifa e Qatar per continuare a costruire l'eredità sanitaria della Coppa del mondo". "Questa iniziativa si basa su importanti linee di collaborazione - le parole di Okonjo-Iweala -. Tramite il nostro Fondo per le donne esportatrici nell'economia digitale, questa collaborazione innovativa contribuirà ad aumentare le capacità delle donne imprenditrici che cercano di utilizzare gli strumenti e le piattaforme digitali per accedere a nuove opportunità e catene di valore globali". (ANSA).