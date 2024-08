Dall'estero, il Manchester United su Arda Güler per 100 milioni: il Real fa muro

vedi letture

Arda Güler ha fatto girare la testa agli appassionati di calcio e a diversi addetti ai lavori con l'esplosione mostrata negli Europei di Germania con la sua Turchia. L'ala destra classe 2005 prometteva già grandi cose quando venne prelevato l'estate dal Fenerbahce, ma un infortunio al menisco lo ha tenuto fuori diverso tempo, salvo poi rientrare a fuoco a fine stagione nei minuti trovati al Real Madrid, fino ad Euro 2024 (1 gol e 2 assist).

Ma nelle ultime ore dalla Spagna è arrivata una notizia bomba: secondo le informazioni raccolte da Defensa Central, una superpotenza inglese sarebbe in procinto di fare una mossa a sorpresa per strappare Arda Güler dal Real Madrid. Si tratta del Manchester United, che avrebbe stanziato ben 100 milioni di euro per prelevare il giocatore subito, già in questa finestra di mercato estiva. Il Real Madrid sarebbe stato informato di questa possibile offensiva attraverso alcuni intermediari che di fatto hanno considerato l'ipotesi di un trasferimento.

Un'occasione a dir poco allettante per il classe 2005 di Ankara, visto che allo United troverebbe un grande stipendio oltre che un ruolo centrale da protagonista nel progetto di Erik ten Hag. Ma secondo la stampa spagnola la cessione di Arda Güler non è nemmeno presa in considerazione in casa Real: il club lo considera parte integrante del progetto attuale e crede fortemente nella sua imposizione nel futuro prossimo.