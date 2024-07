Dall'estero: per ora Varane non si espone sul Como

Dopo i diversi rumors degli ultimi giorni, queste le parole dell'ex Real Madrid, Raphaël Varane che rimanda ancora la sua decisione, confermando di fatto le news riportate negli ultimi giorni e che rendono più grande l'attesa dei supporters del Como.

Le parole del francese a La Voix du Nord riportate anche da Tuttomercatoweb: "Sono ancora all'oscuro, mi sono preso del tempo per pensare, non voglio parlarne adesso. Non voglio rispondere, mi siederò in silenzio e valuterò tutti i pro e i contro. Non ho fissato una scadenza, vedremo".