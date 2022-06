Dalla Francia: Renato Sanches a Parigi per trattare l'ingaggio con il PSG

MilanNews.it

Renato Sanches è sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain. Il centrocampista portoghese ha interrotto in anticipo la sua vacanza in Algarve, riporta 'Footmercato', per andare a Parigi e trattare l'ingaggio col club campione di Ligue 1. Nel frattempo, il PSG prosegue la sua trattativa col Lille per il cartellino ma la strada sembra ormai tracciata.