Dalla Spagna: l'Atletico Madrid piomba su Milenkovic della Fiorentina

Secondo quanto riferisce AS, l'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic, difensore centrale dalla Fiorentina che non intende rinnovare il suo contratto con i viola in scadenza nel 2023. Gli spagnoli avrebbero già avviato i primi contatti con il club gigliato, ma sarebbe un'operazione più per l'estate che per gennaio. Nelle scorse settimane, il giocatore servo è stato spesso accostato anche al Milan, che è sempre alla ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Kjaer.