Dalla Spagna: l'Atletico non è stato ancora informato. Morata tra oggi e domani comunicherà di utilizzare la clausola

Arrivano conferme anche dalla Spagna sull'imminente approdo al Milan di Alvaro Morata che nelle prossime ore comunicherà la sua decisione all'Atletico Madrid (clicca QUI per leggere l'anticipazione di Milannews.it): come riferisce Marca, infatti, l'attaccante, fresco vincitore con la Spagna dell'Europeo, tra oggi e domenica annuncerà all'Atletico Madrid che pagherà i 15 milioni di euro della clausola rescissoria e successivamente firmerà il suo nuovo contratto con il Milan.

Due settimane fa la permanenza di Morata nel club dei Colchoneros sembrava certo (era stato lo stesso giocatore ad annunciarlo), ma poi è entrata in scena la società rossonera: oltre alla sua voglia di tornare in Italia, è stato fondamentale anche l'accordo quadriennale che i dirigenti del Diavolo hanno messo sul piatto. Marca chiude l'articolo dicendo che all'Atletico Madrid non sanno nulla della partenza di Morata.