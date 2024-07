MN - Oggi Morata a Madrid per i festeggiamenti dell'Europeo. Poi comunicherà all'Atl.Madrid la sua volontà di andare al Milan

Dopo il trionfo di ieri nella finale dell’Europeo contro l'Inghilterra, la Spagna è al momento in volo per rientrare in patria e nel tardo pomeriggio è in programma l'incontro il Re di Spagna. In serata invece la squadra del ct De La Fuente farà il giro della città di Madrid con il pullman scoperto per festeggiare la vittoria insieme ai tifosi.

A guidare la nazionale spagnola anche nei festeggiamenti sarà il capitano Alvaro Morata che intanto è sempre più vicino al Milan: nelle prossime ore l'attaccante incontrerà i vertici dell'Atletico Madrid per comunicare loro la sua intenzione di andare via e di trasferirsi nel club di via Aldo Rossi.

di Antonio Vitiello