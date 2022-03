Dalla Spagna: l'infelice Messi potrebbe tornare al Barcellona

© foto di Federico Titone

La pessima prestazione contro il Real Madrid e i fischi ricevuti ieri al Parc des Princes potrebbero essere la pietra tombale sull'avventura di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse argentino e la sua famiglia non si sono ambientati nella nuova città e dalla Spagna rimbalzano voci di un clamoroso ritorno al Barcellona. Secondo diversi colleghi, infatti, Jorge Messi avrebbe già preso contatti con la dirigenza blaugrana per discutere di questa possibilità. "Ha fatto più di una chiamata prima degli eventi di ieri", assicura il giornalista Gerard Romero, molto vicino al club catalano. Anche El Chiringuito conferma: "Messi sarebbe felice di tornare, non si esclude nulla".