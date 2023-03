Dalla Turchia: Icardi non decide il futuro prima di luglio. Sente sirene anche dalla Serie A

Fonte: tuttomercatoweb.com

In Turchia fanno il punto sul futuro di Mauro Icardi, in prestito al Galatasaray dal Paris Saint-Germain. Secondo il portale turco Fanatik, il club giallorosso di Istanbul ha già deciso e dichiarato di voler investire i 15 milioni di euro per riscattarlo. Icardi però non ha fretta, considerando che c'è persino qualche ritorno di fiamma dalla Serie A (vengono fatti i nomi di Milan e Roma). Prima di luglio, dunque, l'argentino non prenderà una decisione.