Dalll'Inghilterra, tre club di Premier su Kessie

Franck Kessie continua ad essere un calciatore stimato in Inghilterra. Secondo quanto rivelato dal Daily Express, infatti, il centrocampista ivoriano sarebbe seguito da tre club di Premier League: Arsenal, Tottenham e, ultimo ad essersi inserito nella corsa, West Ham. Come scrive il giornale d'oltremanica, il Milan potrebbe cedere il classe 1996 per far fronte al Fair Play Finanziario per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.