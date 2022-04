Darwin Nunez cambia agente. E dal Portogallo insistono: tre big italiane sul bomber del Benfica

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'attaccante del Benfica Darwin Nunez ha comunicato sui social di aver interrotto il proprio rapporto professionale con l'oramai ex agente Edgardo Lasalvia. Anche per questo motivo, il suo nome sembra essere uno dei più caldi nel prossimo mercato estivo ed il quotidiano lusitano Record fa il punto coinvolgendo nella corsa anche squadre italiane: i club di Premier sono in pressing, su tutti Arsenal, Tottenham e West Ham, ma sul giocatore ci sono anche gli occhi di Juventus, Milan e Inter, oltre all'Atletico Madrid.

Questione prezzo

Lo stesso Lasalvia, per compensare l'interruzione anticipata, richiede il 10% del valore del prossimo trasferimento ma in ballo c'è anche un altro tipo di percentuale: l'Almeria, suo vecchio club, detiene il 20% sulla rivendita da parte del Benfica. Per questo, sebbene il prezzo di partenza fosse stato fissato a 60 milioni di euro, difficilmente il club portoghese si accontenterà di una cifra inferiore agli 80 milioni di euro.