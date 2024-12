Derby Premier League: Everton-Liverpool rinviata per maltempo

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Gli effetti della tempesta Darragh, raffiche di vento che arrivano a 60-70 miglia orarie, hanno portato al rinvio del derby fra Everton e Liverpool che era in programma oggi alle 13.30 valido per la 15/a giornata della Premier League. L'invito per tutti i tifosi è quello di restare a casa in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. "A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza al Goodison Park, a cui hanno partecipato questa mattina funzionari di entrambi i club - spiega l'Everton nel suo sito - nonché rappresentanti della polizia del Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell'area locale a causa del forte vento raffiche di vento e un avviso di forte vento di colore giallo che rimane in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi sarebbe stata rinviata per motivi di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio causato e ringraziamo i tifosi per la loro comprensione.

Anche se comprendiamo che ciò sarà profondamente deludente per loro, ma la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza. Le informazioni relative alla riorganizzazione della data dell'incontro verranno comunicate a tempo debito. Tutti i biglietti acquistati per la partita originale rimarranno validi per la partita riorganizzata". (ANSA).