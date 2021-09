Express - Milan, testa a testa con l'Arsenal per Noa Lang del Club Brugge

Ala sinistra, nazionale Under 21 olandese, nuovo talento messo in vetrina dal Club Brugge. Noa Lang, classe '99', è l'ultimo gioiellino del sodalizio belga ad aver attirato a sé gli occhi delle big d'Europa. Come riferito dall'Express, il centrocampista stuzzica il palato di Arsenal e Milan, che nelle prossime sessioni di mercato faranno dei tentativi per portarlo via dal Belgio.