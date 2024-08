Feyenoord, prima offerta del Nottingham Forest per Gimenez

Uno dei nomi che ha scaldato il mercato soprattutto nelle sue fasi iniziali è senza dubbio quello di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, d'altronde, nelle ultime stagioni ha sorpreso tutti con numeri di altissimo livello: 23 gol in 30 partite di Eredivisie l'anno scorso, 15 in 32 presenze due anni fa; in più marcature anche in Champions League ed Europa League. E pure quest'anno ha cominciato alla grande: due gol e un assist in due partite di campionato olandese più la doppietta nella Johan Cruijdd Schaal. Ma da qualche tempo il suo profilo non veniva più accostato a nessuna squadra e sembrava potesse essere fuori dal mercato.

Invece così non è. Perché adesso la Premier League torna a pensare al centravanti classe 2001. Stando a quanto riferito da Fox Sports Mexico, il Nottingham Forest ha presentato al Feyenoord la sua prima offerta ufficiale: 25 milioni di euro, qualcosina in più, che però non sono ritenuti sufficienti dalla società olandese. La richiesta, infatti, è più alta e questa prima proposta è stata rispedita al mittente. Tuttavia il club inglese non si dà per vinto e nelle prossime ore potrebbe rilanciare. Gimenez è un'assoluta priorità per il Nottingham, alla ricerca del suo nuovo bomber.