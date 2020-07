È terminato anche il campionato portoghese che ha visto il Porto laurearsi campione con largo anticipo con cinque punti di vantaggio sul Benfica secondo e comunque qualificato in Champions League. In Europa League invece vanno Braga, Sporting e Rio Ave che nell'ultima giornata ha beffato il Famalicao per un punto. Retrocedono Portimonense e Aves.