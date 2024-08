Foden denunciato dai vicini di casa: schiamazzi fino a tarda serata

Phil Foden ha fatto stancare i vicini di casa, che hanno chiamano la polizia ad intervenire, per placare gli animi e soprattutto per far abbassare il volume della musica, durante la festa per bambini che si è protratta fino a tarda notte nella lussuosa villa del giocatore di Guardiola. A riportarlo è il tabloid britannico The Sun, che spiega poi come i residenti abbiano affermato agli agenti di polizia che le loro vite siano diventate un vero inferno da quando l'attaccante si è trasferito vicino a loro.

Le accuse parlano di musica rap emessa ad alto volume fino a tarda serata e poi di un dobermann, il suo cane da guardia della villa, che abbaierebbe tutto il giorno. La polizia del Cheshire ha dichiarato di aver ricevuto una denuncia in merito alla festa, ma ha chiesto ai vicini di contattare il Comune di riferimento. Detto, fatto: in una lettera aperta, i residenti della sua strada a Prestbury, lo hanno definito "egoista" e hanno chiesto al Comune di intervenire.