Francia, giovedì i convocati di Deschamps: possibile chiamata per Kalulu

Giovedì pomeriggio il ct della Francia vice campione del Mondo annuncerà i convocati per le sfide contro Olanda e Irlanda e potrebbero non mancare le novità anche a causa della lunga lista degli assenti per infortunio (Presnel Kimpembe, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku e N'Golo Kanté). Secondo quanto riportato da Footmercato.net i portieri dovrebbero essere Mike Maignan del Milan, candidato a prendere il posto di Lloris come titolare, con Areola e uno fra Brice Saba del Lens e Alban Lafont del Nantes a giocarsi l’ultimo posto.