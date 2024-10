Galatasaray, Osimhen: "Stavo per andare in altri posti, ma questo è un club serio"

vedi letture

Prima le avance fugaci del PSG, poi gli abboccamenti con il Chelsea e i continui rumors dall'Arabia Saudita, anche con un tentativo da parte del Milan nei giorni finali dell'ultima sessione estiva di mercato. In fin dei conti Victor Osimhen con il Napoli era stato chiaro anzitempo e al Napoli non sarebbe rimasto questa stagione, ma alla fine nessuna delle mete citate è stata la prescelta e l'attaccante nigeriano alla fine ha deciso di sbarcare in prestito fino al 30 giugno 2025 al Galatasaray. Nel frattempo la clausola rescissoria si è dimezzata, passando a 75 milioni di euro attuali.

L'avventura nel club di Istanbul sta procedendo bene, con 2 gol e 4 assist in appena 303 minuti giocati tra Super Lig ed Europa League. E giocare per i Leoni non è da tutti, come racconta lo stesso attaccante: "Per me è un privilegio venire al Galatasaray. Drogba è uno dei miei eroi, anch'io ho giocato qui. Ringrazio anche i tifosi del Galatasaray. Qui mi hanno accolto tutti molto bene - le parole riprese da Fanatik -. Sono in un club molto grande. Sono pronto a fare tutto il possibile per questo club".