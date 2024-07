Guirassy, ex obiettivo Milan: "Quando il Dortmund ti vuole è speciale"

Serhou Guirassy, ex obiettivo di calciomercato del Milan diventato un nuovo giocatore del Borussia Dortmund in questa sessione estiva, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club tedesco. Le prime sensazioni da calciatore del Borussia Dortmund.

Le parole di Serhou Guirassy

"Quando il Borussia Dortmund ti vuole, è qualcosa di speciale. Ogni bambino interessato al calcio nel mondo conosce questo club, conosce le maglie gialle e nere, conosce il muro giallo. Sono molto emozionato per tutto questo, per i miei nuovi compagni di squadra. Ed è importante per me dire: sono venuto qui per vincere dei titoli. Questa è la mia ambizione, questo è ciò che mi spinge. L’anno scorso il BVB ha dimostrato cosa è possibile fare raggiungendo la finale di Champions League".