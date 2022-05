Hodgson al passo d'addio: "Voglio godermi la mia famiglia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Roy Hodgson a fine stagione lascerà il Watford. Lo ha annunciato lo stesso tecnico inglese a Sky Sports spiegando di non essere disponibile per una nuova avventura né con il club londinese né con nessun altro club: "Quando ho firmato avevo chiarito che sarebbe stato un lavoro di breve durata, fino al termine della stagione. Ho accettato questa proposta, lasciando la pensione, per questo motivo, ma ora il lavoro è finito. Mi sono divertito, ma non credo che allenerò altre squadre di Premier League. Questo è un mondo molto esigente e credo di essermi guadagnato il diritto di fare un passo indietro e godermi il tempo libero con la mia famiglia. - conclude Hodgson - Penso che questo sia stato il mio canto del cigno".