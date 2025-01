Il Barcellona a caccia di introiti: in vendita bandierine, armadietti, dischetti del rigore...

Il Barcellona continua a far parlare di sè per questioni economiche. Il club blaugrana è nel pieno di una battaglia con LaLiga e la federazione spagnola per il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor, attualmente negato per non aver offerto le garanzie pattuite nel corso dei mesi estivi di calciomercato. Intanto la squadra del presidente Joan Laporta ha avviato un'asta di cimeli della storia del club, secondo quanto viene riportato questo pomeriggio dal sito web di SportMediaset.

L'asta comincerà il 23 gennaio e si concluderà il 13 febbraio: fa parte del progetto della diffusione dei memorabilia del Camp Nou che da qualche anno sta venendo riqualificato. Per tale ragione sarà possibile acquistare armadietti utilizzati dai giocatori negli anni passati, bandierine, dischetti del rigore, gli stemmi davanti alle panchine, fotografie che erano esposte negli spogliatoi o nel tunnel dello stadio... E tanto altro. Secondo le stime il valore complessivo degli oggetti è di 1 milione di euro.