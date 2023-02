Il comitato legale della LFP respinge il ricorso del PSG: Hakim Ziyech resterà al Chelsea

Fonte: tuttomercatoweb.com

La frittata è fatta: Hakim Ziyech non chiuderà la stagione al Paris Saint-Germain. Il comitato legale della Ligue de Football Professionnel ha respinto infatti il ricorso presentato dal club francese: il giocatore marocchino resta quindi al Chelsea e Ismaël Gharbi non andrà in prestito al Nizza.