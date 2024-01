Il comunicato del passaggio di Dragusin al Tottenham

Radu Dragusin è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Di seguito il comunicato degli Spurs, che lo hanno acquistato dal Genoa per 30 milioni: "Siamo lieti di annunciare la firma di Radu Drăgușin dal Genoa, squadra di Serie A, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro. Il nazionale rumeno ha firmato con il Club un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero 6. Nato nella capitale rumena di Bucarest, il difensore centrale ha trascorso i suoi primi anni con le squadre locali dello Sportul Studentesc e del Regal Sport Bucuresti prima di trasferirsi in Italia nel 2018 per unirsi alla Juventus".

"Arrivato alla Vecchia Signora a 16 anni, Radu ha rapidamente fatto carriera nelle giovanili del club di Torino, giocando con la squadra Under 23 – che gareggia in Serie C – all'età di 17 anni, prima di fare il suo debutto professionistico ed europeo come un 18enne nel dicembre 2020 con una presenza da subentrante nella vittoria per 3-0 della Juve nella fase a gironi di UEFA Champions League contro la Dynamo Kyiv – una partita in cui ha giocato al fianco di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il suo debutto in Serie A è seguito subito dopo, quando contro il Genoa".