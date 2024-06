Il Manchester United pensa al dopo ten Hag: incontrato Thomas Tuchel

Le ultime notizie portano a credere che Erik ten Hag non sarà l'allenatore del Manchester United nella prossima stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2025 ed una FA Cup in più in bacheca, Sir Jim Ratcliffe non vedrebbe nell'olandese l'uomo giusto col quale ripartire, motivo per il quale il proprietario dei Red Devils si sarebbe messo alla ricerca di un profilo all'altezza delle ambizioni del club col quale andarlo a sostituire.

La scelta sarebbe a quanto pare ricaduta su Thomas Tuchel, che conosce molto bene la Premier League e che è reduce dalla movimentata esperienza al Bayern Monaco, finita peggio di come era inizata. A conferma di questo il fatto che secondo i colleghi de la BILD il Manchester United avrebbe addirittura anche incontrato il tedesco negli scorsi giorni per trovare la quadra su un accordo che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore, a patto che però venga prima risolta la questione relativa a ten Hag. Staremo a vedere.