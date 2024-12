Il Real Madrid si lamenta per le troppe partite in trasferta giocate alle 21

Il Real Madrid ha chiuso il 2024 in modo perfetto Dopo aver conquistato la Coppa Intercontinentale battendo facilmente il Pachuca in finale, le Merengues hanno vinto 4-2 lo scorso fine settimana contro il Siviglia. Nonostante ciò, AS riporta un certo malcontento che serpeggia tra i campioni di Spagna in carica: Vinicius e soci sono stufi di giocare quasi tutte le trasferte alle 21:00.

Il quotidiano spiega che delle 13 partite lontane dal Santiago Bernabeu in questa stagione, il Real ne ha giocate solo due prima di questo orario. E questo chiaramente dà fastidio. Una fonte avrebbe confidato al riguardo: "Siamo stufi del fatto che ogni volta che giochiamo una partita fuori Madrid arriviamo a casa solo alle 3 del mattino…E il giorno dopo ci alleniamo! Se già con tante partite è difficile riposare, figuratevi con questi orari. Abbiamo normalizzato la situazione, ma non è normale".

Un malcontento che però non è arrivato a quanto pare alle orecchie de LaLiga, visto che il Real Madrid affronterà il Valencia al Mestalla il 3 gennaio... alle ore 21.00.