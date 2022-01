Il responsabile della campagna elettorale di Laporta: "Haaland sarà del Barcellona"

Lluis Carrasco, responsabile della campagna elettorale di Laporta, si è così espresso su Twitch sul mercato dei blaugrana e l'acquisto di Haaland: "So che il presidente lo adora . Sa che ha bisogno di un giocatore importante per questo progetto pieno di giovani e che Haaland può essere il dominatore del calcio europeo in futuro. In due o tre stagioni potremmo costruire una grande squadra, ma c'è bisogno di un giocatore di riferimento. E in questo momento, questo giocatore è Haaland. Laporta ci proverà in tutti i modi, al di là della sua amicizia con Mino Raiola, che può influenzare un po'".

Perché dovrebbe preferire il Barcellona al Real, dove potrebbe giocare con Mbappé:

"Erling è interessato a un progetto vincente; quando le squadre di vertice hanno tanti giocatori di prima fascia, ci sono problemi perché si fanno sempre paragoni, confronti che fanno male a qualsiasi giocatore. Basti vedere i problemi tra Neymar e Mbappé o mille altri esempi".