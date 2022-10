Il Tottenham su Piero Hincapié: pronta un'offerta da 30 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Tottenham di Antonio Conte contende un difensore a Milan e Roma. Come riporta TEAMtalk, gli Spurs fanno sul serio per il centrale classe 2002 Piero Hincapié, che al Bayer Leverkusen sta trovando la sua consacrazione a suon di prestazioni convincenti (9 presenze finora in stagione).

Da Londra è già pronta un'offerta intorno ai 30 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza dei club italiani a gennaio, con Milan e Roma alla finestra dopo l'interesse del Napoli nei mesi scorsi.