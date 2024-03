Incredibile in Spagna: il Real Madrid segna nel recupero, ma l'arbitro fischia la fine durante l'azione

Dopo le recenti polemiche in Serie A e che hanno visto la classe arbitrale protagonista di scelte discutibili in queste ultime partite, in Spagna la situazione non sembra esser così diversa. Infatti, ha dell'assurdo quello che è successo durante la gara di questa sera tra Valencia e Real Madrid, arbitrata dal direttore di gara Gil Manzano (aveva diretto la sfida di andata di Champions l'anno scorso tra Milan e Inter). Incredibile ciò che è successo in campo, con Hugo Duro e Yaremchuk che avevano prima fatto sognare il Valencia con due gol, con però poi un super Vinicius jr a salvare il Real Madrid con una doppietta.

Che caos nel finale: Bellingham segna il gol vittoria nel recupero con un colpo di testa su assist di Brahim Diaz, ma Gil Manzano fischia la fine della partita durante il cross dell'ex rossonero. Volano cartellini, espulso il centrocampista inglese ex Dortmund e delirio incredibile nel finale di gara, con Ancelotti che si dovrà accontentare di un punto, utile per allungare ancora in classifica.