Iniesta racconta la sua depressione: "Quando combattevo la malattia il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

In una lunga intervista al podcast "The Wild Project", l'ex campione del Barcellona, tra i centrocampisti più forti della storia del calcio, ha raccontato di come ha affrontato la depressione. Un discorso a cuore aperto su un tema troppo spesso sottovalutato: "Quando combattevo la malattia il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente. È trascorso un decennio da quando sono entrato nel tunnel depressivo, ma continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. A me, con il tempo, questo percorso ha lasciato in eredità la certezza che la depressione e le malattie mentali possono colpire chiunque".

Iniesta, oggi al Vissel Kobe in Giappone, ha aggiunto: "Non è qualcosa che dipende dalle cose materiali: avrei potuto comprare tutte le auto nel mondo e tutto ciò che desideravo, ma a volte è davvero difficile affrontare la vita. Non è facile, ti senti vuoto, poi capisci che da solo non riesci ad affrontare un percorso così complicato. Ma sono stato in grado di riuscire a capire che avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a tirarmi fuori da quella situazione. È fondamentale non perdere la speranza".