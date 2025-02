Joao Felix al Milan, Maresca: "Abbiamo deciso insieme. Lui non si è mai lamentato"

Alla vigilia del match contro il Brighton, valido il quarto turno di FA Cup, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, si è presentato in conferenza stampa per svelare le condizioni di alcuni giocatori in squadra. Interessante però la risposta su Joao Felix, nuovo giocatore del Milan in prestito fino a giugno. Queste le sue considerazioni sul portoghese:

"Cosa è successo? Non è successo nulla. Semplicemente, l'ho detto molte volte, i giocatori si allenano ogni giorno e vogliono giocare tutte le partite. Purtroppo, solo 11 giocano tutte le partite e abbiamo deciso insieme che era una buona opzione farlo partire. Non si è mai lamentato, è stato molto bravo con noi, professionale. È solo una mia decisione, il motivo è che abbiamo bisogno di equilibrio difensivo. Quando hai così tanti giocatori offensivi, a volte puoi subire una transizione o un gol, e a me non piace".