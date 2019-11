L'agente di Martinez Quarta: "Potrebbe andare in Europa già a gennaio"

Dopo il Milan, anche l'Inter avrebbe messo gli occhi su Lucas Martínez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate. Secondo TyC Sports, i nerazzurri avrebbero mosso dei passi concreti grazie al lavoro di Javier Zanetti. Il procutatore del giocatore, che ha una clausola rescissoria che ammonta a 22 milioni di dollari, ha intanto dichiarato al portale argentino Infobae: "Cercheremo di dare la priorità al progetto sportivo rispetto a quello economico. Non lo porterò al primo club in Europa pronto a mettere soldi. Lucas ha un passaporto comunitario e il River deve vendere. Ecco perché vedo possibile andare in Europa a gennaio. Può succedere".