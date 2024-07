L'Equipe si carica con Mike e Theo in copertina: "Non passeranno"

vedi letture

Altro giro, altra copertina da brividi per L'Equipe che, questa mattina, per presentare la semifinale europea contro la Spagna sceglie di mettere in rilievo il vero punto forte della squadra di Deschamps: la difesa. I transalpini nelle cinque partite giocate fin qui hanno deluso in attacco e sono stati duramente criticati per questo: solo tre gol segnati di cui uno su rigore e due autogol, poco se hai un potenziale offensivo come quello francese. Viceversa la fase difensiva è stata praticamente perfetta: una sola rete subita, su calcio di rigore (che inizialmente Maignan aveva anche parato).

E così oggi il quotidiano francese dà lustro ai suoi cinque difensori che in queste partite non sono mai cambiati e tra cui ci sono i due rossoneri Mike Maignan e Theo Hernandez. Con loro anche Koundé, Saliba e Upamecano. Una foto li ritrae tutti e quattro insieme e come titolo una frase in spagnolo: "Non passeranno". La Spagna fa paura in attacco e nel sottotitolo si aggiunge: "Per accedere alla finale, i Bleus dovranno resistere alla Spagna, la squadra più seducente di Euro 2024. Si conterà nuovamente su una imperforabile difesa che ha subito solo un gol in questa competizione".