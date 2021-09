L'Istanbul Basaksehir sogna il colpaccio James Rodriguez: chiesto il prestito all'Everton

Alla fine James Rodriguez, nonostante sia fuori dai piani di Rafa Benitez per il suo Everton, non ha trovato squadra. Ma c'è ancora tempo fino al 7 settembre per esplorare il mercato turco. Secondo Marca, in Turchia l'Istanbul Basaksehir sogna di fare il colpaccio e avrebbe chiesto al club inglese il prestito dell'ex Real Madrid, accostato anche al Milan nell'ultima sessione estiva. Non è ancora chiaro se l'ipotesi turca stuzzichi il palato di James Rodriguez.