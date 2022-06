Lewandowski, il Bayern Monaco fissa il prezzo: per farlo partire servono 60 milioni

MilanNews.it

Il Bayern Monaco ci ripensa per Robert Lewandowski. Da incedibile il polacco può partire, ma serviranno 60 milioni per sbloccare la trattativa: il polacco è in scadenza nel 2023 e per evitare di perderlo a parametro zero i bavaresi potrebbero aprire alla cessione. Il Barcellona dunque è avvisato, ora i catalani dovranno capire come limare i 20 milioni di differenza: a riportarlo è Sky Sport De.