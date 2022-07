Manchester City, la seconda maglia un omaggio ai rossoneri: "Ispirata dall'AC Milan"

Il Manchester City ha presentato la sua seconda maglia nella mattinata di oggi. La divisa è rossonera, come già in passato, e si inserisce all'interno di una tradizione che il City inaugurò nella finale di FA Cup del 1969 proprio ispirata dai colori del Milan. Concetto che viene ribadito più volte all'interno del video di presentazione pubblicato su Twitter dalla squadra inglese: "Ispirata dall'AC Milan". Nel video vengono anche citati giocatori rossoneri come Maldini, Nesta e Inzaghi, e compare qualche foto del primo Milan del 1899.

Ever heard the one about the red and black stripes?



Inspired by Milan, made in Manchester ❤️@pumafootball | #ManCity pic.twitter.com/4O4Lycv3QX