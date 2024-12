Manchester City, Walker vittima di insulti razzisti dopo la sfida con la Juve

vedi letture

In un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Manchester City ha condannato gli insulti razzisti subiti sui social da Kyle Walker dopo il match giocato a Torino contro la Juventus, perso 2-0 dalla squadra di Guardiola. Questo il testo: "Il Manchester City condanna fermamente gli insulti razzisti di cui è stato oggetto Kyle Walker dopo la partita di ieri sera. Ci rifiutiamo di tollerare qualsiasi tipo di discriminazione, che avvenga negli stadi o online. Offriremo a Kyle il nostro pieno supporto dopo il trattamento disgustoso che ha ricevuto".

Il difensore inglese ha pubblicato poco fa uno screenshot in cui mostra uno dei messaggi ricevuti: "Fratello, puoi andare a farti fottere e morire, sei solo uno stupido negro", si legge. Il difensore inglese ha poi aggiunto: “Nessuno dovrebbe mai subire questo tipo di insulti vili, razzisti e minacciosi che ho ricevuto online dopo la sfida di ieri sera. Instagram e le autorità devono porre fine a questo genere di cose, per il bene di tutti coloro che soffrono di abusi online. Questo non è accettabile. Ai nostri tifosi: continueremo a lavorare come squadra per fare meglio e risolvere insieme la situazione".