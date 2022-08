Manchester United, trattativa in chiusura per Casemiro: affare da 71 milioni di euro

MilanNews.it

Settantuno milioni di euro è il prezzo giusto per il trasferimento di Casemiro dal Real Madrid al Manchester United. Lo riporta Sky Sports che dà il trasferimento a un passo. In Inghilterra ormai hanno pochi dubbi su una fumata bianca ritenuta imminente. Domani sarà la giornata decisiva e il giocatore potrebbe già volare in Inghilterra per le visite mediche.