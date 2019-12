Milan, concorrenza da parte dell'Hertha Berlino per Draxler

Il Milan continua a monitorare Julian Draxler, centrocampista tedesco in forza al Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore è però spuntata una concorrente agguerrita per i rossoneri. Secondo quanto riportato da RMC, il ds dell’Hertha Berlino Michael Preetz avrebbe avuto un contatto con il ds dei parigini Leonardo per il calciatore. Al momento non ci sarebbe comunque ancora alcuna offerta ufficiale.