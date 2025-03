Milan, David si allontana? Lui ammette: "Mi piacerebbe giocare nella Liga spagnola"

l futuro di Jonathan David è ancora piuttosto nebuloso, ma il fermento attorno a lui è constatato. Più di una volta accostato alle big italiane, tra le quali Milan e Juventus, l'attaccante canadese classe 2000 in forza al Lille ci rimarrà ancora per molto visto che il contratto attuale scadrà a fine stagione. Il prossimo 30 giugno 2025 per la precisione, il giocatore sarà free agent e, senza rinnovo, qualunque club potrà richiederne l'ingaggio.

Al momento il prolungamento di contratto con il club francese sembra improbabile, mentre il suo score stagionale parla per sé: 23 gol e 10 assist in 41 partite stagionali, tra Ligue 1 e coppe, Champions League inclusa. La sua situazione contrattuale non lascia indifferenti occhi di certi dirigenti di club, esteri e non, alla ricerca di forze adatte a potenziare il rooster offensivo.

Ma Jonathan David cosa vuole davvero? Ci ha pensato lo stesso centravanti di 25 anni a dare la risposta, direttamente dal ritiro con il Canada (il prossimo impegno il 23 marzo contro gli USA di Pochettino): "La Premier League è molto più veloce e fisica rispetto a tutti gli altri campionati. Ma per quanto mi riguarda, sono cresciuto guardando molto la Liga (spagnola, ndr) e, per me... è il mio campionato preferito. È il campionato che ho più amato guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocare lì", le parole riprese da FootMercato.