Milan, può tornare d'attualità il nome di Robinson: il Wigan deve vendere

Potrebbe tornare d’attualità per il Milan il nome di Antonee Robinson, giocatore che è stato già vicinissimo ai rossoneri a gennaio. Come riportato dal The Sun, infatti, il Wigan è alle prese con dei problemi economici e potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi migliori. E tra questi c’è proprio Robinson, che potrebbe tornare utile al Milan come possibile riserva per Theo Hernandez. Il calciatore aveva già detto sì al Milan a gennaio, dunque potrebbe farlo di nuovo. Resta da trovare l’accordo tra i club.