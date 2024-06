Milwall in lutto: scomparso improvvisamente il portiere 26enne Sarkic

Mondo del calcio in lutto e sconvolto per la scomparsa di Matija Sarkic, portiere montenegrino classe 1997: il portiere è morto nella notte nel suo paese di origine. Aveva giocato il 5 giugno in amichevole contro il Belgio. Il comunicato del Millwall FC, club di appartenenza.

"Il Millwall Football Club è completamente sconvolto nell'annunciare che Matija Sarkic è morto all'età di 26 anni.

Sarkic, portiere numero uno dei Lions, ha collezionato 33 presenze per il club da quando è arrivato dal Wolverhampton Wanderers nell'agosto del 2023.

Internazionale del Montenegro, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo Paese in numerose occasioni.

Tutto il club invia il proprio affetto e le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento di immensa tristezza.

Il club non farà ulteriori commenti in questo momento e chiede di rispettare la privacy della famiglia di Matija".