Monaco, Fabregas ha incontrato Vasilyev: accordo per il contratto

Cesc Fabregas, centrocampista in uscita dal Chelsea, club dal quale si è già congedato con la standing ovation di Stamford Bridge, da ieri è nel Principato di Monaco in attesa del via libera per la firma con la squadra allenata da Henry. Il giocatore ha incontrato il vice presidente Vadim Vasilyev e ha trovato l'accordo per un contratto di due anni e mezzo. Manca ancora l'intesa finale con i Blues che però dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. A riportarlo è L'Equipe.