Morata, Atletico Madrid in netto vantaggio. Ma il Barcellona non molla

Il Barcellona non si arrende per Alvaro Morata. I catalani sono alla ricerca di un centravanti, dopo la partenza di Munir El Haddadi e la punta del Chelsea è molto gradita. L'Atlético Madrid è nettamente in vantaggio ma se la trattativa per il trasferimento di Higuain dovesse andare per le lunghe, i blaugrana avranno la possibilità di recuperare e convincere l'ex Real Madrid a sposare la causa. Le alternative, meno convincenti per la dirigenza e lo staff tecnico, sono Stuani del Girona e Llorente del Tottenham. Quest'ultimo, però, potrebbe restare a Londra a seguito dell'infortunio che terrà fuori Harry Kane fino a marzo.