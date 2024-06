Newcastle, in arrivo Kelly a zero. Nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan

Il Newcastle United si avvicina al primo colpo di mercato. Stando a quanto riferito dal Telegraph, i Magpies sono in trattativa avanzata con Lloyd Kelly (nei mesi scorsi accostato anche a Milan e Juventus), 25 anni, difensore del Bournemouth il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e che quindi si libererà a parametro zero. Un vero affare di mercato possibile per il sodalizio bianconero.

Secondo il tabloid il Newcastle negli ultimi giorni avrebbe mosso dei passi importanti per il centrale classe 1998, su richiesta dell'allenatore Eddie Howe. Fu proprio quest'ultimo, infatti, a portarlo al Bournemouth, acquistandolo dal Bristol City per circa 15 milioni di euro nel 2019, ormai cinque anni fa, quando Kelly era appena ventenne.