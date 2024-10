Non c'è pace per Füllkrug: numeri non positivi al West Ham per l'ex Dortmund

Niclas Füllkrug, attaccante ed ex obiettivo del Milan nella passata sessione estiva di calciomercato, immaginava un'avventura in Premier League completamente diversa da quella vissuta finora. L'arrivo di Guirassy al Borussia Dortmund ha chiuso gli spazi di manovra del centravanti tedesco di 31 anni, che si è trovato quasi costretto ad optare per un trasferimento altrove. Una volta volato al West Ham in estate per 27 milioni di euro, a poche settimane dall'inizio della sua nuova esperienza, Fullkrug si è procurato un infortunio al polpaccio, riportato il mese scorso durante la tournée internazionale con la Germania.

Con la miseria di 137 minuti e solo 4 spezzoni di partite giocate in campionato e in Carabao Cup, senza aver segnato nemmeno un gol. L'ex BVB non può certo ritenersi contento: secondo Sky Sports DE non sta pianificando una partenza anticipata al momento. Non ha ancora annunciato nulla a livello interno e vuole fare carriera in Premier League.