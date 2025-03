Oltre il danno, la beffa: la Uefa multerà l'Atletico Madrid. Il motivo

Oltre il danno, la beffa. Era già passato alla storia come uno degli incontri con più strascichi polemici di sempre, il derby fra l'Atletico Madrid ed il Real andato in scena nell'ultimo turno di Champions League, a causa della contestatissima decisione dell'arbitro Marciniak di annullare il rigore calciato da Julian Alvarez per un presunto doppio tocco.

Ora come si diceva ecco la ciliegina sulla torta per i Colchoneros. Secondo quanto si legge su Mundo Deportivo infatti nelle prossime settimane la Commissione Disciplinare UEFA notificherà alla squadra biancorossa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Il motivo? Si tratta di una punizione per il procedimento giudiziario in corso nei confronti della squadra allenata da Diego Simeone in seguito al lancio di oggetti da parte di una parte del pubblico biancorosso quando i giocatori del Real Madrid si sono recati sotto la propria curva di tifosi per festeggiare la vittoria dopo la partita.

L'importo dovrebbe essere di circa 27.000 euro. Resta da vedere se verranno accettate o meno le immagini inviate ieri dal club biancorosso relative ai gesti compiuti da alcuni giocatori del Real Madrid in quella zona degli spalti durante la festa .