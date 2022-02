Parigi e il PSG non fanno per Messi: "Non è più lui". La stampa spagnola è chiara

All’indomani di PSG-Real Madrid, la stampa catalana sottolinea l’opaca prestazione dell’ex idolo del Barcellona, Lionel Messi. Il Mundo Deportivo scrive: “Parigi non gli si addice. Il PSG non gli si addice. Messi è sempre Messi, ma contro il Real Madrid era meno Messi. Apatico, pensa più a servire i compagni che lanciarsi in azioni personali. Quelle giocate che hanno sempre esaltato i tifosi e che di solito si concludevano con un gol. A Parigi non c'è quel Messi, quello che ha lasciato il Barcellona”. A conferma di tutto ciò c’è il fatto che in 21 partite giocate con i parigini, la ‘Pulce’ argentina ha realizzato solo 7 gol.